Требование США к Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400 является неправильным. Об этом в интервью после поездки и переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Общество Семья Петрова решила продать «Рольф» Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Авто АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому Как пояснил ведущий, все модели LADA теперь проверяются «по-новому»: изменились логистика тестов и алгоритмы финальных испытаний на качество.

Политика Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.

Игры На X019 команда Xbox анонсирует новый проект Учитывая, что в Xbox Game Studios входят Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, inXile Entertainment, Mojang, Playground Games, 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, The Coalition, Turn 10, The Initiative, Undead Labs и Xbox Game Studios Publishing, трудно предсказать наверняка, кто из них представит новый проект.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

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Происшествия 11-летний мальчик умер в школе Хабаровска В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".

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