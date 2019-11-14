Политика

РБКРБКЭрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

Требование США к Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400 является неправильным. Об этом в интервью после поездки и переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган заявил, что позиция Трампа по ракетам С-400 и истребителям F-35 стала гораздо позитивнее

Эхо Москвы11:04

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 ради Patriot

Московский Комсомолец10:30

Эрдоган отказал Трампу в прекращении закупок С-400 у России

REGNUM11:54

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 в пользу Patriot

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Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия08:54

Эрдоган дал ответ на предложение США отказаться от С-400 за 100 миллиардов долларов

Взгляд.ру08:14

Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее

RT на русском10:22
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Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Общество

Семья Петрова решила продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
Газета.Ru 13:23
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

Как пояснил ведущий, все модели LADA теперь проверяются «по-новому»: изменились логистика тестов и алгоритмы финальных испытаний на качество.
Тарантас Ньюс 02:28
Политика

Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии

Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Известия 16:42
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Политика

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Росбалт 14:58
Игры

На X019 команда Xbox анонсирует новый проект

Учитывая, что в Xbox Game Studios входят Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, inXile Entertainment, Mojang, Playground Games, 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, The Coalition, Turn 10, The Initiative, Undead Labs и Xbox Game Studios Publishing, трудно предсказать наверняка, кто из них представит новый проект.
3DNews вчера в 01:21
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Стрельба произошла в колледже в Благовещенске

Катунь 24 вчера в 22:14
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

РИА Новости 15:40
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
EastRussia 18:19
Технологии

Opera 65 покажет, какие сайты отслеживают пользователя

В предыдущей версии браузера Opera появилась возможность блокировки трекеров отслеживания на веб-сайтах.
Игромания.ру 09:50
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Политика

Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом

Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Рамблер 07:40
Единоборства

Харитонов перевесил Васселла в преддверии их боя на Bellator 234

Напомним, бойцы проведут поединок 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) в рамках турнира Bellator 234.
Sportbox.RU вчера в 18:33
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
RT на русском 14:51
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14:38
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