Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает телеканал NTV.
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