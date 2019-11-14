Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает телеканал NTV.
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Эрдоган заявил, что позиция Трампа по ракетам С-400 и истребителям F-35 стала гораздо позитивнее

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В США заявили, что добились успеха на переговорах с Турцией по С-400

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В Белом доме заявили о «прогрессе» в переговорах Трампа с Эрдоганом по С-400

Взгляд.ру08:33
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Госдума обнаружила факты иностранного вмешательства в 17 регионах

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Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
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Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
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Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

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Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
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Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

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По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
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В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
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«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

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Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
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Армия и оружие

Тульские «Панцири» защитят российские вертолеты на севере Сирии

Тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" разместили в аэропорту Камышлы на севере Сирии — именно туда перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
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Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
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Челябинцы сойдутся на льду с лидером турнирной таблицы Восточной конференции — «Ак Барсом».
Первый областной 05:46
Футбол

Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019

Жду уверенную победу сборной Украины.
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В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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