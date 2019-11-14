Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает телеканал NTV.

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

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