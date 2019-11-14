Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает телеканал NTV.
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Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от С-400 в пользу Patriot

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Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот» на выгодных для себя условиях

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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

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Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
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Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
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Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
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