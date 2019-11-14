Политика
ИзвестияЭрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает телеканал NTV.
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Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот» на выгодных для себя условиях
Эхо Москвывчера в 18:04
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Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут Министерства иностранных дел обоих государств.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
В Крыму владелец зоопарка решил убить 30 медведей, если их не заберут
Владелец крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олег Зубков решил радикально сократить численность нескольких видов животных, объясняя свои действия необоснованным давлением чиновников на бизнес.
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo S5 с квадро-камерой
Китайская компания Vivo анонсировала свой новый смартфон под названием Vivo S5.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
Защита главы ростовского ГУФСИН обжалует его арест
Жалоба на арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева будет подана в четверг, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Заманский.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Музыка
Лидер Rammstein подрался под «Калинку» в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео, на котором он в шутку дерется с человеком в костюме космонавта под мелодию «Калинки».
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400
Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Авто
Skoda презентовала Octavia нового поколения
Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Политика
Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».