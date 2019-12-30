Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы

По сведениям СМИ, уже сегодня в парламент Турции правящей Партией справедливости и развития может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии. Официальный запрос об этом поступил Анкаре от ливийского Правительства национального согласия (ПНС) несколько дней назад.
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Оппозиция Турции возражает против отправки войск в Ливию

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