Политика
РИА НовостиЭрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
По сведениям СМИ, уже сегодня в парламент Турции правящей Партией справедливости и развития может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии. Официальный запрос об этом поступил Анкаре от ливийского Правительства национального согласия (ПНС) несколько дней назад.
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«Анадолу» сообщило о планах парламента Турции обсудить 2 января отправку войск в Ливию
Интерфакс28 декабря в 11:44
Парламент Турции рассмотрит вопрос о введении войск в Ливию сразу после нового года
Эхо Москвывчера в 12:02
Парламент Турции может обсудить отправку войск в Ливию 2 января
Rambler News Service28 декабря в 13:39
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