Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично примет участие в первом мусульманском богослужении в соборе Святой Софии, заявил пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын телеканалу NTV.

Эрдоган лично примет участие в первом намазе в Святой Софии

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