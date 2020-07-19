Политика
Газета.RuЭрдоган лично примет участие в первом намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично примет участие в первом мусульманском богослужении в соборе Святой Софии, заявил пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын телеканалу NTV.
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Святая София, неоосманизм и триумф турецкого евроскептицизма : «Голос Правды» — golospravdy.eu
Голос Правды17 июля в 21:21
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