Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом со ссылкой на турецкого лидера сообщает Anadolu.
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