Политика
Московский КомсомолецЭрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такое заявление он сделал в Измире во время выступления.
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Политика
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Общество
Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса
Проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая на Украину уже начались, заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
Россияне отмечают День защитника Отечества
Сегодня в России и ряде других стран отмечается День защитника Отечества.
Общество
В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт
С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Биатлон
Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов
«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций
Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Гаджеты
Дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro был рассекречен
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Политика
Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
Общество
Названы победители первого конкурса президентских грантов 2020 года
Определены победители первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Космос
Туристы на корабле Маска получат большую дозу радиации
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Единоборства
Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Политика
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Космос
Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника
Хоккей
Шестёркин приблизился к «вечному» клубному рекорду «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (6:3). Голкипер гостей Игорь Шестёркин одержал пятую победу подряд, став пятым вратарём-новичком в истории «рейнджеров» с подобной серией.
Экономика
Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%
В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.