Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такое заявление он сделал в Измире во время выступления.
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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном по Идлибу

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