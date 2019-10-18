Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
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с чего всё началось
АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, рассказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным на переговорах, которые состоятся в Сочи 22 октября. Турецкий лидер подчеркнул, что его цель — добиться "разумного соглашения" с Россией.РИА Новости11:11
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