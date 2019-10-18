Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Турции на переговорах в Сочи 22 октября намерены обсудить сирийское урегулирование. 16 октября Эрдоган заявил, что Турция не стремится к контролю над Манбиджем.

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

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