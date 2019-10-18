Политика
REGNUMЭрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии
Эрдоган заявил, что воспринимает встречу с Путиным, которая состоится в Сочи 22 октября, как очередной этап реализации шагов по Сирии. Ранее о переговорах глав России и Турции по обстановке на северо-востоке Сирии сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Lenta.ru 10:53
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Футбол
Джорджевич получил травму в матче с «Ахматом»
Именно московский клуб открыл счёт в матче, но уже на 32-й минуте понёс кадровую потерю – нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму, пытаясь уйти от подката Исмаэла Силвы в центре поля, вследствие чего неудачно приземлился на газон.
Евро-футбол.ру 13:13
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Сын Преснякова и Подольской скопировал выступление своей мамы
Сын Преснякова и Подольской скопировал выступление своей мамы Наталья Подольская показала, как ее маленький сын вытанцовывает за кулисами.
Экспресс газета 14:07
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
RT на русском 05:36
Общество
РСПП исключил из правления владельца группы «Сумма» Магомедова
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов исключен из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости 14:47
Происшествия
В Челябинске учительница умерла на глазах школьников
В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения.
Национальная служба новостей 03:09
Экономика
Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 6%
В III квартале 2019 года рост китайской экономики замедлился до 6%, свидетельствуют данные Государственного статистического бюро.
Саминвестор 02:46
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль 04:16
Гаджеты
Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display
Игромания.ру вчера в 06:36
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47