Политика
Lenta.ruЭрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости. Сообщается, что оба президента в диалоге выразили приверженность всем договорам, которых достигли ранее.
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Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Политика
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Общество
Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя
ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Транспорт
В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Экономика
Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти
Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Общество
Российскую икру назвали никому не нужной в мире
Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Футбол
Чемпион мира по футболу 2018 года может перейти в «Сочи»
34-летний защитник Адиль Рами, который является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, может перейти в "Сочи", сообщает RMC Sport.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Биатлон
Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ
В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Культура