с чего всё началось

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости. Сообщается, что оба президента в диалоге выразили приверженность всем договорам, которых достигли ранее.

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

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