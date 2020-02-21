Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости. Сообщается, что оба президента в диалоге выразили приверженность всем договорам, которых достигли ранее.
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На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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