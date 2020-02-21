с чего всё началось

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Общество Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Политика Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.

Политика Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Политика Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Экономика Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.