Политика
ТАССЭрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
Читать в источнике
Оценить553
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец12:34
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество
Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников
Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Здоровье
Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса
Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Армия и оружие
В Турции заявили о возможных поставках ЗРК Patriot из США
США могут направить в Турцию ЗРК Patriot, об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»
Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Футбол
Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским
Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Хоккей
ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика