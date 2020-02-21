Политика

ТАССТАССЭрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
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На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
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Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
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