Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.
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 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБКвчера в 12:59

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Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 12:34

Путин и Эрдоган договорились работать над снижением напряженности в Идлибе

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Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

РИА Новостивчера в 13:58

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Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии

Lenta.ruвчера в 12:46

Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русскомвчера в 12:41
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Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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РИА Новости 20 февраля в 12:03
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В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
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Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Политика

Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Газета.Ru вчера в 12:11
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Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
РБК вчера в 17:48
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
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Армия и оружие

Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Газета.Ru вчера в 22:35
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Inc-news.ru 19 февраля в 15:10
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 20 февраля в 10:21
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

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Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням

"Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".
Ридус вчера в 18:03
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Газета.Ru вчера в 21:16
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
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«Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Microsoft усложнила процесс установки Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

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Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Продажи смартфонов с 5G могут превысить 199 млн единиц в 2020 году

К 2020 году масштабные продажи смартфонов с сетью 5G составят 199 миллионов по всей планете, или 15% от всех поставок таких гаджетов.
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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

Социальные сети российских девушек, снявшихся в новом клипе эротического характера солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, рассекретили в сети.
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