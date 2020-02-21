с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.

Игры Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.

Политика Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в комедии Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Музыка Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням "Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".

Политика Белый дом попросил составить списки противников Трампа Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.

Технологии «Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал» По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.

Интернет Microsoft усложнила процесс установки Windows 10 Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.