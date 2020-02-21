Политика
Газета.RuКремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец12:34
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