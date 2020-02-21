с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Глава Минздрава Украины покинула санаторий с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Экономика Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.

Энергетика Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ около 90 долларов за одну тысячу кубических метров для Минска в нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей.

Политика США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.

Футбол Бенаюн: в России слишком много платят футболистам Бывший футболист английского "Ливерпуля" Йосси Бенаюн поделился мнением о том, почему российские игроки не хотят переезжать в Европу, сообщает Sport24.

Футбол Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».

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Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.