Политика

Газета.RuГазета.RuКремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
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На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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