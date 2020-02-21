Политика
РИА НовостиЭрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.РБКвчера в 12:59
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Московский Комсомолецвчера в 12:34
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