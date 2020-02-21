с чего всё началось

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.

Технологии Google назвала дату официального анонса Android 11 Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая в Калифорнии. Самое главное и интересное на этой конференции — официальная премьера новой Android 11.

Культура В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.

Наука Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.

Политика Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.

Футбол Полиция искала в доме Платини подарок от Путина Экс-руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини развеял слух, что ему президент России Владимир Путин подарил картину Пабло Пикассо.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Здоровье Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Космос «Россия обречена на наукометрию» Используют ли наукометрию в других странах То, что министерство науки и формальные показатели существуют только в России — явное преувеличение.