Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.
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 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

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