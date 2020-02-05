Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

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