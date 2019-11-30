Политика

ВедомостиВедомостиЭрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Церемония запуска газопровода «Турецкий поток» состоится 8 января 2020 г. в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РБК08:26

Церемония запуска «Турецкого потока» пройдет в Стамбуле 8 января

Интерфакс08:02

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском07:53

Эрдоган: запуск «Турецкого потока» состоится 8 января

РИА Новости07:54

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Lenta.ru07:39

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Известия07:33

Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января в Стамбуле

ТАСС07:29
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