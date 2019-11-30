Политика
Газета.RuЭрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин и Эрдоган намерены вместе открыть "Турецкий поток" в начале января 2020 года.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России точно встретится с командами Бельгии и Дании.
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Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
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Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom
Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала»
Эмери возглавил "Арсенал" в мае прошлого года, сменив у руля команды Арсена Венгера.
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Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU 10:31
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
Политика
Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством
Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Rambler News Service 06:15
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Киркоров показал интерьер своего гастрольного вагона
Российский певец Филипп Киркоров продемонстрировал поклонникам интерьер своего личного вагона для гастролей по России.
iReactor 12:34
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Газета.Ru 11:36
Здоровье
Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Пермь открытая вчера в 05:29
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 04:24
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Происшествия
ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста.
Газета.Ru 13:43
Автоспорт
Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Motorsport.com Россия 09:47
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Evo-rus.com вчера в 13:20