Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин и Эрдоган намерены вместе открыть "Турецкий поток" в начале января 2020 года.
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Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Интерфакс12:40

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РБК08:26

Эрдоган: запуск «Турецкого потока» состоится 8 января

РИА Новости07:54

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском07:53

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Lenta.ru07:39

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Известия07:33

Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января в Стамбуле

ТАСС07:29
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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