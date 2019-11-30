Политика
РИА НовостиЭрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»
Газопровод "Турецкий поток" откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Оценить167
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Экономика
Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Здоровье
Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Спорт
Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Пугачева заявила, что не скучает по сцене
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в интервью Первому каналу рассказала, что не скучает по выступлениям.
Авто
Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Происшествия
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек
Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Армия и оружие
Российская авиация и военная полиция РФ провели патрулирование в Сирии
Российская армейская авиация провела в пятницу воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, а подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.