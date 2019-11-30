Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»

Газопровод "Турецкий поток" откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском07:53

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РБК08:26

Эрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»

РИА Новости07:54

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Интерфакс12:40

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Lenta.ru07:39

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Известия07:33

Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января в Стамбуле

ТАСС07:29
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Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
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Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
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Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
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«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Газета.Ru 15:39
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В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

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В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
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Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

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Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
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Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
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«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Пугачева заявила, что не скучает по сцене

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в интервью Первому каналу рассказала, что не скучает по выступлениям.
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Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней

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Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
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Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
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Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
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AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
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Российская авиация и военная полиция РФ провели патрулирование в Сирии

Российская армейская авиация провела в пятницу воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, а подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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