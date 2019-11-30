Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
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Эрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле

Газета.Ru07:38

Эрдоган: Старт «Турецкому потоку» будет дан в Стамбуле 8 января

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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РИА Новости07:54

Газопровод «Турецкий поток» откроют 8 января

News.ru07:48

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

ФАН07:45

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Народные новости07:41

Президент Турции назвал дату запуска «Турецкого потока»

Экономика сегодня08:23
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Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
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В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
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В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

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МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
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Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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