Политика
RT на русскомЭрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
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Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Общество
В Благовещенске завершено строительство моста через Амур в Китай
Строительство моста из России в Китай завершено, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на открытии международного Амурского экономического форума.
Происшествия
При крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек
Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Армия и оружие
80 лет назад началась советско-финская война
Футбол
«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Фигурное катание
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Хоккей
Гарипов уйдет из «Ак Барса» в «Авангард»
Шоу-бизнес
Стеша Маликова поймала букет невесты
Весь вечер наследница музыканта веселилась на танцполе, а позднее даже смогла поймать букет невесты, что, согласно приметам предвещает, скорое замужество.
Футбол
Мурад Мусаев призвал болельщиков поддержать «Краснодар»
Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" опубликовала сообщение тренера Мурада Мусаева, который призвал болельщиков поддержать "быков" в предпоследнем домашнем матче в 2019 году.
Космос
НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»
НАСА опубликовало фотографию "титанического сражения" между двумя галактиками, известными как Arp 273.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Происшествия
Тучный сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета
Сын Никаса Сафронова заявил, что не удивлен, но собирается подавать в суд на автора ролика.
Здоровье
Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Энергетика
Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом
По словам топ-менеджера, министр энергетики России Александр Новак «признал», что «они [Россия] обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа».
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.