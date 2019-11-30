Политика
RT на русскомЭрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
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Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Здоровье
Акция «Альянса врачей» оказалась серией малочисленных пикетов
В некоторых регионах России прошли малочисленные акции и одиночные пикеты, которые были организованы поддерживаемым Алексеем Навальным профсоюзом медработников «Альянс врачей».
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Как стало известно, смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер, где основная камера будет с пятью модулями, а фронтальная получит три датчика.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Транспорт
Площадь Лыщинского отремонтируют власти Новосибирска
На сайте госзакупок появился конкурс на реконструкцию этого участка. Стоимость работ — 733 миллиона рублей.
Общество
Не бить друг другу лица: Кудрин призвал к диалогу с протестующими
Кудрин отметил, что в последние месяцы протестная деятельность в стране набирает все большие обороты: поводом становились застройка парка, свалки, проблемы экологии, строительство храма и выборы.
Политика
Медведчук обвинил главу МИД Украины в госизмене
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Футбол
Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков
Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Авто
Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Экономика
Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
Хоккей
Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурдом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.