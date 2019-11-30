Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
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