Политика
RT на русскомЭрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции. Как сообщает РИА Новости, Эрдоган отметил, что страна продолжит «идти верным путём — к строительству великой и сильной Турции».
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Эрдоган заявил, что мнение других стран не вернет прежнего статуса Айя-Софии
Комсомольская правда11:26
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Футбол
«Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу
Как сообщает источник, турецкий клуб уже связывался с форвардом, так как хочет купить опытного нападающего.
Metaratings 09:04
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Политика
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.
РИА Новости 11:34
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru 14:44
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Общество
В Ростовской области с 13 июля возобновят работу кинотеатры и бани
6 июля власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии.
ТАСС 10:16
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
Происшествия
В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия
Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
RT на русском 14:59
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Киберспорт
Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3
Игромания.ру 15:12
Общество
Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом
Ранее Гейтс предостерег, что появление вакцины от COVID-19 не обязательно остановит распространение заболевания.
РБК 13:12
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Гаджеты
В сети появилась фотография коробки для iPhone 12
Блогер EverythingApplePro опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором продемонстрировал концепт коробки для новой линейки смартфонов iPhone 12 от компании Apple.
Деловое.ТВ вчера в 13:56
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч
По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.
Новая газета 03:34