Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции. Как сообщает РИА Новости, Эрдоган отметил, что страна продолжит «идти верным путём — к строительству великой и сильной Турции».
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Реджеп Тайип Эрдоган
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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