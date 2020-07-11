Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции. Как сообщает РИА Новости, Эрдоган отметил, что страна продолжит «идти верным путём — к строительству великой и сильной Турции».

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