Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним

Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.
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Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

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Эрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним

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