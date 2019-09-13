Политика
Газета.RuЭрдоган назвал подход России в вопросе поставок С-400 искренним
Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 показала искренний подход.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Известия 15:43
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:32
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС 11:46
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Политика
Путин, Эрдоган и Роухани обсудят ситуацию в Идлибе
РИА Новости 09:40
Политика
Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
News.ru 00:06
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро в начале торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро вырос.
Вести.Финанс 03:27
Политика
Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе
Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск.
Ореанда-Новости 13:27
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился перед зрителями в Самаре за пьяный концерт
Европейско-Азиатские новости 09 сентября в 22:32
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты 17:03
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше самолетов F-35
Ранее Business Insider составил рейтинг самого плохого американского вооружения, где на первом месте оказался истребитель F-35, который сочли дорогим и ненадежным США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.
Аргументы и Факты 11 сентября в 14:00
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку
Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.
Ведомости 10:51
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Футбол
Артем Дзюба: «Спасибо Аршавину, прибавляет в футболе»
Спорт-Экспресс 15:39