Протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, глава Турции опроверг данные о продолжающихся военных действиях на севере Сирии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отметила свой день рождения Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Политика В протестах в Эквадоре нашли российский след Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.

Армия и оружие Макрон усомнился в функционировании НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Финансы Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 15 копеек На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.

Общество В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Политика Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских» Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванной оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Политика СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.

Здоровье В медучреждениях оценят эффективность кадровой политики О кадровой политике медучреждений ведомству пришлось задуматься после того, как в августе 2019 года хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Технологии В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.