Армия и оружие

Вестник КавказаВестник КавказаЭрдоган назвал протяженность зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, глава Турции опроверг данные о продолжающихся военных действиях на севере Сирии.
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