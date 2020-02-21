с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной. Он отметил, что Турция уже начала там свои действия.

Общество В Китае разработали вакцину от коронавируса Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.

Шоу-бизнес Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.