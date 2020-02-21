Политика
Piter.tvЭрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной. Он отметил, что Турция уже начала там свои действия.
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.РБК21 февраля в 12:59
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Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
ТАСС21 февраля в 12:49
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность из-за действий экстремистов в Идлибе
Известия21 февраля в 12:37
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец21 февраля в 12:34
Эрдоган провёл трёхстороннюю телефонную беседу с Меркель и Макроном
Московский Комсомолец Турция21 февраля в 06:12
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Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Происшествия
Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Политика
Генсек ООН в Женеве обсудит с Лавровым ситуацию в Идлибе
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшие часы проведет в Женеве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.