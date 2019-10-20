Армия и оружие

Мойка78Мойка78Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии. В эфире телеканала NTV он заявил, что Анкара возобновит военную операцию, если лидеры Евросоюза и США не исполнят своих обязательств.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

РИА Новости20 октября в 22:49

Эрдоган назвал условие возобновления военной операции в Сирии

Известия08:50

Эрдоган назвал условия возобновления боевых действий в Сирии

Красная весна08:35

Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

REGNUM09:53

Эрдоган обозначил США и Евросоюзу условия для возобновления боев в Сирии

РБК20 октября в 18:16

Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

RT на русском20 октября в 17:00

Эрдоган назвал американским и европейским партнерам условия возобновления операции в Сирии

ТАСС20 октября в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

В российские вузы начнут поступать через интернет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Газета.Ru 11:46
Авто

Названы самые популярные иномарки с пробегом на российском рынке

Газета Кемерова 20 октября в 23:24
Шоу-бизнес

Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в клинике на Рублевке

Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.
StarHit.ru 08:00
Общество

Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Кино

Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»

В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 07:26
Общество

Экзамен на получение водительских прав усложнят

В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 16:21
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Авто

Volkswagen анонсировал премьеру нового Volkswagen Golf

Автоновости дня 10:46
Финансы

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Интерфакс 08:43
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
Общество

Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Интерфакс 10:12
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv вчера в 14:51
Политика

Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Политика

Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:56
Общество

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43
Единоборства

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар вчера в 12:55
Авто

Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку и вариатор

Новинка получила "осовремененную" внешность в духе флагманского кроссовера Palisade с многоярусной головной оптикой и "двухэтажными" задними фонарями с растянутым по двери багажника стоп-сигналом.
Авторамблер 08:40
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Авто

Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD

Компания Nissan представила обновлённый тяжёлый пикап Titan XD.
За рулем Кубань 07:17
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 09:41
Гаджеты

Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

TelecomDaily вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Политика

В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией

Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Космос

Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное