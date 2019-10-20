Армия и оружие
Мойка78Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии. В эфире телеканала NTV он заявил, что Анкара возобновит военную операцию, если лидеры Евросоюза и США не исполнят своих обязательств.
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Общество
В российские вузы начнут поступать через интернет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Газета.Ru 11:46
Авто
Названы самые популярные иномарки с пробегом на российском рынке
Газета Кемерова 20 октября в 23:24
Шоу-бизнес
Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в клинике на Рублевке
Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.
StarHit.ru 08:00
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 07:26
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 16:21
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Авто
Volkswagen анонсировал премьеру нового Volkswagen Golf
Автоновости дня 10:46
Финансы
Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране
Годовая инфляция в РФ продолжает снижаться, следует из слов главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
Интерфакс 08:43
Общество
Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Интерфакс 10:12
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Политика
Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:56
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ Краснодар вчера в 12:55
Авто
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку и вариатор
Новинка получила "осовремененную" внешность в духе флагманского кроссовера Palisade с многоярусной головной оптикой и "двухэтажными" задними фонарями с растянутым по двери багажника стоп-сигналом.
Авторамблер 08:40
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Авто
Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD
Компания Nissan представила обновлённый тяжёлый пикап Titan XD.
За рулем Кубань 07:17
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 13:05
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
TelecomDaily вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Политика
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 18:45
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Научно-технический совет одобрил эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.
Вечерняя Москва 11:45