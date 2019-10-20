Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газетаЭрдоган назвал условия возобновления операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операции «Источник мира» возобновится в Сирии, если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов.
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