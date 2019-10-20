Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье. Трансляцию выступления политика вел телеканал NTV.
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Эрдоган вновь предупредил США о возможном возобновлении операции в Сирии
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Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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