Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЭрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в российской столице. Его слова приводит газета Hurriyet.
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"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet
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