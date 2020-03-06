Армия и оружие
Российская газетаЭрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в российской столице. Его слова приводит газета Hurriyet.
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с чего всё началось
"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet.РИА Новости06:33
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