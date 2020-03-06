с чего всё началось

Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в российской столице. Его слова приводит газета Hurriyet.

Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

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