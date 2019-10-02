Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС. Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
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