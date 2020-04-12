Коронавирус
ТАССЭрдоган не принял отставку главы МВД Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.
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Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Американский актер Роберт Де Ниро, который исполнил 19 отрицательных ролей в известных фильмах, возглавил топ-10 людей, играющих злодеев.
ToDay News Ufa 09 апреля в 08:11
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
12 апреля в России отмечают День космонавтики
Северпост 07:03
Транспорт
В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг
Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:25
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Экономика
Bloomberg: из-за коронавируса Германия станет экономическим гегемоном ЕС
Германия после завершения пандемии коронавируса SARS-CoV2 может стать самой влиятельной страной Евросоюза, превратившись в экономического гегемона, заявила группа европейских экспертов 9 апреля на страницах журнала Bloomberg.
ИА Красная Весна 14:14
Кино
Сценарист Гари Доберман снимет фильм по роману Стивена Кинга
Производством картины будет заниматься компания New Line Cinema. Роман «Жребий» был опубликован в 1975 году.
Inc-news.ru 10:31
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Общество
Главные новости за выходные 11–12 апреля
В России число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 15 тыс. За субботу, 11 апреля, зафиксирован рекордный суточный прирост новых зараженных — 2186.
Коммерсантъ 12:00
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Один или несколько кредитов есть у 50% россиян, показал совместный опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть у РБК).
РБК 17:00
Общество
В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции
Сотрудники московской полиции 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП), сообщил оперативный штаб.
Ведомости 07:31
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ 17:32
Происшествия
В Мурманске вспыхнул пожар в девятиэтажном доме
РИА Новости 16:34
Общество
Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы
Британский премьер выписан из больницы и продолжает выздоравливать в своей загородной резиденции в Чекерс.
ФедералПресс 09:17
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Авто
Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня
Rusargument 10 апреля в 11:51
Общество
В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции
Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.
РИА Новости 10:39
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru вчера в 13:59
Футбол
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не откроется 1 июля
1 июля трансферный рынок не откроется.
RT на русском 16:34