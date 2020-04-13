Политика

ТАССТАССЭрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.
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Турецкий политический и государственный деятель, Министр внутренних дел Турции с 31 августа 2016 года.
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