с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС. В качестве обоснования он привел соглашение, подписанное правительствами двух стран в Адане в 1998 году.

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

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