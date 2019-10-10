Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС. В качестве обоснования он привел соглашение, подписанное правительствами двух стран в Адане в 1998 году.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.РБКвчера в 23:52
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Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Общество
Нобелевская премия по физике досталась астрономам
Нобелевскую премию по физике в 2019 году присудили астрономам Джеймсу Пиблзу, Дидье Кело и Мишелю Майору.
Daily Storm 08 октября в 06:37
Авто
АвтоВАЗ запустил в производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 02:12
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Общество
Созданы кроссовки со святой водой в подошве
Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.
Lenta.ru 08:34
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Теннис
Бывшая первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США
Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
Газета.Ru 08:14
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Политика
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
РИА Новости 07:29
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
RT на русском 05:56
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Анна Цивилева открыла секрет психического здоровья
Вести Кузбасс 07:40
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Авто
Продажи LADA в Германии снизились на 8%
Самым востребованным автомобилем российского производства в Германии является LADA 4x4, продажи которой возросли на 6% и составили 1385 автомобилей.
Car.ru 08:32
Хоккей
«Ванкувер» пошутил над хоккеистом «Лос-Анджелеса» Ковальчуком
Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» отреагировала на эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2), в котором российский форвард гостей Илья Ковальчук неудачно сыграл в обороне.
RT на русском 03:23