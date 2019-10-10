Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС. В качестве обоснования он привел соглашение, подписанное правительствами двух стран в Адане в 1998 году.
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