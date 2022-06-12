Вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса уточнил в интервью РБК, что неплохой результат показывают используемые Россией в зоне боевых действий артиллерия, авиационные средства поражения и высокоточное оружие.
Командующий оперативным объединением Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что плотность огня российской артиллерии такова, что приводит к полной дезорганизации войск противника, несмотря на уровень его боевой квалификации.
Специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова разработали проект шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности и ведения боев в составе тактических групп.