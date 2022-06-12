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Эрдоган обсудит проблемы с поставками зерна в ходе переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить проблемы с поставками зерна в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском
Москва настаивает, что вывозу зерна мешают размещенные у черноморских портов Украины мины и украинская сторона должна разминировать все необходимые для судоходства районы.
РБК
Турецкие власти сообщали, что могут предоставить гарантии безопасности поставок украинского зерна по Черному морю.
ТАСС
Предлагается провести встречи в Стамбуле, в которых поучаствуют представители России, Украины, Турции и ООН.
Lenta.ru

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