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Ruposters.ruЭрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных
Эрдоган отметил, что Турция будет выступать против подобных действий со стороны Армении. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном в Товузском районе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах мирных населенных пунктов.
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Эрдоган: Турция будет выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана
Sputnik Азербайджанвчера в 14:01
Эрдоган чересчур осмелел и обвинил Армению в эскалации, пообещав Баку «всю поддержку»
Sputnik Армениявчера в 13:38
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Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Авто
В России Toyota RAV4 обзавелась двумя новыми версиями
Японский производитель Toyota решил дополнить варианты популярного вседорожника RAV4 на рынке в России двумя новыми комплектациями.
Car.ru 00:52
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Компания Huawei выпустила очередное обновление для Honor 20 и 20 Pro.
NewInform вчера в 03:45
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания вчера в 04:25
Здоровье
Коронавирусом заболели 989 детей в Иркутской области
Как ранее сообщал «ИркСиб», за минувшие сутки в Иркутской области диагностировали 196 новых случаев коронавируса.
ИркСиб вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опубликовала видео с путешествия с детьми по Алтаю
Юлия Барановская опубликовала видео с путешествия с детьми по Алтаю Отметим, что у Барановской и Арщавина произошел конфликт из-за алиментов.
Вокруг ТВ 01:58
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
RT на русском вчера в 11:27
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки вчера в 15:14
Экономика
Продан головной офис банка «Иваново»
Продано здание головного офиса банка на проспекте Ленина, 31А в Иванове.
ИвановоLive 01:43
Путешествия
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах в Крыму
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах, приезжающих этим летом в Крым.
Lenta.ru вчера в 12:33
Происшествия
При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Происшествия
В больнице скончалась одна из раненых при нападении с ножом в Норвегии
Одна из двух женщин, получивших тяжелые ножевые ранения при нападении неизвестных на людей в норвежском городе Сарпсборге скончалась в больнице, вторая остается в критическом состоянии, врачи пытаются спасти ее жизнь.
Комсомольская правда вчера в 22:26
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09