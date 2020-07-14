Эрдоган обвинил Армению в атаках на военных Азербайджана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором обвинил ВС Армении в обстреле военных Азербайджана на границе, передает турецкое агентство «Анадолу».В источнике
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