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РосбалтРосбалт

Эрдоган обвинил Армению в атаках на военных Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором обвинил ВС Армении в обстреле военных Азербайджана на границе, передает турецкое агентство «Анадолу».В источнике
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Эрдоган обвинил Ереван в атаках на азербайджанских военных

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Газета.Ruвчера в 14:34

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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

РИА Новостивчера в 13:27
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Любовь Успенская записала новую песню про кабриолет

Любовь Успенская записала новую песню про кабриолет К слову, во время самоизоляции Любовь Успенская рассказывала, что воспользовалась предоставленным ей временем не только для отдыха, но и для творчества.
Вокруг ТВ13 июля в 16:36
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:50
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Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолецвчера в 08:58
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ТУСУР запатентовал покрытие из сульфата бария для защиты космических аппаратов от перегрева

Сульфат бария же поглощает всего 7-10%, что лучше поддерживает температуру радиатора на заданном уровне и защищает все приборы космического аппарата от перегрева.
Интерфакс - Россиявчера в 07:09
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Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
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Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста

Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газетвчера в 08:05
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