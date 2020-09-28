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Газета.Ru
Газета.Ru

Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в "оккупации" территорий Азербайджана, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает
 NTV.
РБК07:29
Подробнее о событии
ТАСС

Эрдоган заявил о необходимости положить конец кризису в Нагорном Карабахе

ТАСС07:36
Газета.Ru

Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана

Газета.Ru08:01
RT на русском

Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха

RT на русском07:41
Sputnik Азербайджан

Пора покончить с оккупацией Арменией территорий Азербайджана - Эрдоган

Sputnik Азербайджан08:22
РИА Новости

Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»

РИА Новости07:31
Эхо Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна немедленно уйти с «азербайджанских земель»

Эхо Москвы07:31
РБК

Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»

РБК07:29

Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29