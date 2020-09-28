Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
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Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в "оккупации" территорий Азербайджана, сообщает РИА "Новости".В источнике
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