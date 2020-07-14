Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Эрдоган осудил действия Армении в конфликте с Азербайджаном

REGNUM13:53

Эрдоган обвинил армянских военных в атаках на Азербайджан

Газета.Ru14:34

Эрдоган: Турция будет выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана

Sputnik Азербайджан14:01

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Взгляд.ру13:58

«Турция выступит, не колеблясь»: Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством

Царьград14:38

Эрдоган чересчур осмелел и обвинил Армению в эскалации, пообещав Баку «всю поддержку»

Sputnik Армения13:38

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

РИА Новости13:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика

Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом

Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru 13:42
2,1K
Общество

В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
1K
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,3K
Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
10
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
83
Политика

Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
355
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
3,7K
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец 03:49
2
Армия и оружие

МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
99
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
211
Игры

Игрок нарисовал карту Найт‑Сити из Cyberpunk 2077 по районам

Фанат Cyberpunk 2077 нарисовал карту районов Найт-Сити.
Cyber.sports.ru 13:43
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Футбол

CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
91
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,5K
Общество

Интернет-издание The Insider пишет об элитной недвижимости у главного акушера-гинеколога Минздрава Лейлы Адамян

Сама Адамян не стала отвечать на вопросы The Insider.
Эхо Москвы 18:09
Наука

У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело

Naked Science 14:56
Армия и оружие

СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения

Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
Rusvesna.su 10:59
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
60
Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания.
Lenta.ru 12:55
525
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
23
Политика

Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты

Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд.
РБК 10:56
Гаджеты

Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
14
Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
10
Общество

Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы

В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
12
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
76
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
19
Общество

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:08
44
Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нагорный Карабах
Регион в Нагорно-Карабахской Республике
Регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой; согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики находится на её территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное