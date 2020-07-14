Коронавирус
РИА НовостиЭрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Турции назвал атаки Армении систематическими, а нападение сознательным
Невские Новости14:04
Эрдоган: Турция будет выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана
Sputnik Азербайджан14:01
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Политика
Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei
Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.
ИА Красная Весна 14:15
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики
Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat) в обнаженном виде.
Lenta.ru 13:58
Футбол
Баринов ждал, что фанаты «Спартака» ему «подложат свинью»
Опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что в прежние годы с опасной ждал дерби против «Спартака».
ProstoProSport 12:24
Общество
Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии
NewInform 08:19
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Фотографии, на которых можно увидеть финальную версию внедорожника Aurus Komendant, появились у Российской газеты.
Политическая Экспертиза 11:05
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Что будет с российскими самолетами группы Еще одна компания группы — "Россия" — вместо "Аэрофлота" займется социальными направлениями, в том числе с "плоскими тарифами", которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым, рассказал Савельев на встрече с Мишустиным.
РБК 08:33
Армия и оружие
Трое солдат ВСУ погибли при подрыве на мине под Горловкой
Представительство Донецкой Народной Республики сообщило, что трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой.
iReactor 12:30
Авто
В России запретят ремонтировать автомобили восстановленными запчастями
Владельцы машин будут вынуждены покупать новые запчасти, в том числе и для дорогих импортных автомобилей.
Avtovesti.com 14:14