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РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
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