Коронавирус
РИА НовостиЭрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
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Эрдоган: Турция будет выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана
Sputnik Азербайджан14:01
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Автоспорт
Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020
Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
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Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих
Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру 12:53
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Поуп отмечает, что все проблемы начались с того момента, как было принято решение снимать продолжение знаменитой кинокартины.
CT news 10:45
Автоспорт
Хорнер: Мы уже лучше понимаем, над чем надо работать
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, как его команда готовится к третьему этапу чемпионата, а также прокомментировал события предыдущего уик-энда в Шпильберге.
F1news.ru 15:39
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Коммерсантъ 05:24
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Шоу-бизнес
«Самая красивая»: Татьяна Навка сфотографировалась в бассейне
"Самая красивая": Татьяна Навка сфотографировалась в бассейне Фото Татьяны Навки в купальнике покорило поклонников.
Экспресс газета 03:44
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики
Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat) в обнаженном виде.
Lenta.ru 13:58
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Политика
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
РИА Новости 14:29
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Армия и оружие
Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области.
Известия 13:29
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24