Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

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