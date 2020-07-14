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Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

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В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

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