Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

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