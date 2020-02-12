Армия и оружие

Москва 24Москва 24Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Читать в источнике
Комментировать932

Подробнее о событии

«Анкара будет гнать армию Асада за пределы Идлиба», - к чему приведут ультиматумы Эрдогана

Московский Комсомолец Турция09:02

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Газета.Ru07:20

Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе

Коммерсантъ04:11

Эрдоган утверждает, что Россия и Сирия наносят удары по мирным жителям в Идлибе

ТАСС04:18

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе

РИА Новости03:55

Эрдоган сообщил о гибели 14 турецких военных из-за обстрелов в Идлибе

РБК04:39

Россия отреагировала на обвинения Эрдогана в гибели мирных жителей в Сирии

Lenta.ru04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Происшествия

СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
RT на русском 08:32
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Кино

Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Петербургский дневник вчера в 00:35
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Гаджеты

Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

В компании признали, что новинка будет позиционирован в качестве «дисплея мечты».
Rusargument 09:37
Политика

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:20
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья

Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
ФАН вчера в 08:53
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Взгляд.ру 05:30
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Общество

Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
BFM.ru 08:31
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма

Ранее тренер называл Артема "игрочишкой" и сравнивал его бюст с реальным образом. Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года.
РИА Новости 08:59
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:05
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным худшей в своей жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни.
Известия 07:46
Политика

Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы

В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
Московский Комсомолец 03:51
Политика

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Иокогаме выросло до 130

REGNUM 10 февраля в 01:04
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:54
Экономика

По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе

В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
REGNUM 08:04
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Эхо Москвы вчера в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное