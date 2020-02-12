Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

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