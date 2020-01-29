Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

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