Политика
ИнтерфаксЭрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Происшествия
Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
На Украине уволили водителя, который не выключил русскоязычный сериал
Украинская компания-перевозчик приняла решение уволить водителя автобуса, который отказался во время рейса выключить сериал на русском языке, а также высадил двух пассажирок, недовольных фильмом.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Наука
Роботизированный скрининг поможет в создании эффективной и безопасной мужской контрацепции
Исследователи уже более полувека пытаются разработать эффективный и безопасный препарат для обратимой оральной мужской контрацепции.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Происшествия
Бросивший детей в аэропорту Шереметьево сам явился к следователям
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Происшествия
Экс-главу Минздрава Пензенской области обвинили в изнасиловании
Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Авто
За год в России стало на 80 дилеров меньше
Если в январе 2019 года в стране работали 3 450 дилеров, то в январе 2020-го их численность сократилась на 80 единиц до 3 370 центров.
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Здоровье
В Китае назвали дату «спада» коронавируса
Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале.
Общество
Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.