Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

Общество Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Экономика Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25% Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).

Кино «Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома» «Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.

Гаджеты Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Гаджеты Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.

Общество Глава Минтруда анонсировал изменения потребительской корзины Минтруд должен определить структуру новой потребительской корзины к 2021 году, специалисты считаюи целесообразным перевод части продуктов в пользу более здорового питания, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Общество ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.