Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЭрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Политика

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Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
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Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
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Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал

Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
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Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах

На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
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Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Глава Минтруда анонсировал изменения потребительской корзины

Минтруд должен определить структуру новой потребительской корзины к 2021 году, специалисты считаюи целесообразным перевод части продуктов в пользу более здорового питания, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
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По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
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