Политика
ИнтерфаксЭрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Шойгу намерен бороться с попытками очернить историю России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил намерение бороться с попытками очернить или переписать историю России.
Хоккей
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Происшествия
Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Общество
Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами
Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
Волочкова подаст в суд на бывшего мужа из-за 3 млн долларов
Балерина Анастасия Волочкова собирается подать в суд на своего бывшего мужа. Как сообщает Starhit.ru, причиной стали 3 млн долларов.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Кино
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская компания Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли в первом квартале 2020 финансового года, который завершился 28 декабря, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Общество
Глава Минтруда анонсировал изменения потребительской корзины
Минтруд должен определить структуру новой потребительской корзины к 2021 году, специалисты считаюи целесообразным перевод части продуктов в пользу более здорового питания, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Футбол
Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»
Общество
До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»
В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Политика
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
В Министерстве обороны РФ назвали лицемерием "беспокойство" госсекретаря США Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" Идлиба.
Политика
Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.