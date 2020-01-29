Политика
РИА НовостиЭрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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Политика
Польша приготовилась к вмешательству России в выборы
В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Происшествия
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело
Здоровье
В Казахстане госпитализировали более 30 человек, прибывших из Китая
Более 30 человек, прибывших из КНР, где распространяется коронавирус, госпитализированы в Казахстане, сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco
Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь
Ранее PR-директор артистки Ян Трунцев сообщил, что Андрейченко не выходит на связь уже более суток.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана
По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Общество
В Берлине представили ранее неизвестные фотографии из Собибора
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Силуанов договорился с Мишустиным об особом статусе Минфина
Минфин стал единственным ведомством, курировать которое будет лично премьер-министр Михаил Мишустин, а не один из его заместителей.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.