Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Политика Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

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Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.