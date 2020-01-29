Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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Польша приготовилась к вмешательству России в выборы

В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Телеканал 360° 05:50
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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RT на русском 03:05
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Происшествия

В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело

Российская газета 08:27
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru 05:19
Здоровье

В Казахстане госпитализировали более 30 человек, прибывших из Китая

Более 30 человек, прибывших из КНР, где распространяется коронавирус, госпитализированы в Казахстане, сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.
РИА Новости 05:43
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
РБК 08:47
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
RT на русском 02:42
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

Ранее PR-директор артистки Ян Трунцев сообщил, что Андрейченко не выходит на связь уже более суток.
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АМИТЕЛ 27 января в 23:57
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По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
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Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
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Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

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СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
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В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:46
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Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Силуанов договорился с Мишустиным об особом статусе Минфина

Минфин стал единственным ведомством, курировать которое будет лично премьер-министр Михаил Мишустин, а не один из его заместителей.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
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