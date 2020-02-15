Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщает телеканал NTV, публикующий фрагменты интервью с турецким лидером.

Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

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