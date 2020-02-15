Политика
ТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».Коммерсантъвчера в 15:42
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Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Армия и оружие
В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару
В Багдаде военная база сил коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* подверглась вероятному ракетному удару, передает агентство Рейтер со ссылкой на американский военный источник.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Футбол
Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»
Как стало известно СМИ, агент Александра Кокорина все-таки подтвердил переход нападающего из «Зенита» в «Сочи».
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Общество
В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане
Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
Политика
Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
Общество
Си Цзиньпин рассказал, как отдавал приказы по борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Биатлон
Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Происшествия
В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра
Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Выявлена пятёрка самых покупаемых групп лекарств в РФ в 2019 году
Третью строчку рейтинга занимают лекарственные средства для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты от заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.