Политика

ТАССТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил
 Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».
Коммерсантъвчера в 15:42

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Президент Турции: Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии

Эхо Москвы02:00

МИД РФ отверг обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте

Коммерсантъвчера в 15:42

В МИД РФ опровергли слова Эрдогана о том, что Россия «руководит войной» в Ливии

ТАССвчера в 13:05

В МИД ответили на обвинения Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

РИА Новостивчера в 13:02

Россия ответила на обвинение Эрдогана в ведении войны в Ливии

Lenta.ruвчера в 13:09

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

RT на русскомвчера в 13:27

Эрдоган из-за снимка с Шойгу решил, что Россия руководит войной в Ливии

URA.Ruвчера в 12:01
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Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport 14 февраля в 16:37
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Армия и оружие

В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

В Багдаде военная база сил коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* подверглась вероятному ракетному удару, передает агентство Рейтер со ссылкой на американский военный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru 14 февраля в 15:13
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru 14 февраля в 18:20
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Биатлон

Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону

Саратов 24 вчера в 10:41
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Футбол

Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно СМИ, агент Александра Кокорина все-таки подтвердил переход нападающего из «Зенита» в «Сочи».
НТВ 13 февраля в 10:30
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Городской телеканал (Брянск) 00:08
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809

На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
ToDay News Ufa 14 февраля в 19:30
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
REGNUM вчера в 07:12
Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru вчера в 08:43
Общество

Си Цзиньпин рассказал, как отдавал приказы по борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом.
RT на русском 01:21
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 06:13
Биатлон

Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации

Известия вчера в 03:56
Происшествия

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Общество

Выявлена пятёрка самых покупаемых групп лекарств в РФ в 2019 году

Третью строчку рейтинга занимают лекарственные средства для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты от заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).
REGNUM 01:12
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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