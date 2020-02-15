с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

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